Communiqué Quatre projets obtiennent une subvention de l’Office de l’eau Réunion

Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion s’est réuni ce mercredi 1er juin 2022. Quatre projets obtiennent une subvention. Par N.P - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 14:45





Agrément d’aides financières



Quatre projets obtiennent une subvention de l’Office de l’eau Réunion, dont trois bénéficient d’une aide complémentaire du Département de La Réunion en vue de l’amélioration des rendements des réseaux d’eau domestique et la récupération des eaux pluviales.



Cet objectif constitue en effet une priorité majeure pour le territoire, dans le cadre d’une gestion durable des ressources en eau. C’est pourquoi un partenariat spécifique a été construit avec le Département afin de bonifier les aides accordées en direction des actions concourant à cet objectif. 934 920 euros sont attribués à la CASUD pour le renouvellement du réseau d’eau potable sur les secteurs du centre-ville et du 23ème au Tampon dont une contribution de 155 820 euros du Département de La Réunion ;

143 385 euros octroyés à La Créole pour des travaux de renouvellement et d’extension du réseau d’eau potable sur le secteur du Guillaume à Saint-Paul, dont une contribution de 26 070 euros du Département de La Réunion ;

70 710 euros accordés à la CIREST pour de la réhabilitation du réseau d’eau potable sur la commune de Bras-Panon, dont une contribution de 14 142 euros du Département de La Réunion ;

La CIREST est également aidée à hauteur de 172 080 euros pour des travaux d’extension du réseau d’eaux usées, ainsi que de renouvellement du réseau d’eau potable sur la commune de Saint-Benoît. Dans le cadre du Programme pluriannuel d’intervention 2022-2027, 3,36 millions d’aides financières ont été attribués permettant la réalisation de plus de 16 millions d’actions et de travaux.



Parmi les autres sujets à l’ordre du jour, les membres du Conseil d’administration ont validé la conclusion de partenariats avec la Réserve Nationale Marine pour la sensibilisation de scolaires dans le cadre de 5 aires marines éducatives, ainsi qu’avec la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul pour 2 aires terrestres éducatives durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Les aires éducatives sont des espaces naturels gérés de manière participative par des élèves en lien avec les acteurs du territoire. Les projets de la Réserve Nationale Marine et de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul sont soutenus par l’Office de l’eau Réunion compte-tenu de leur forte valeur ajoutée dans le parcours pédagogique et écocitoyens des enfants, en lien avec la préservation des ressources en eau.



