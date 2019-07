Quatre pistes explorées par le gouvernement pour diminuer le coût de la vie dans les territoires ultramarins

"Le gouvernement prend acte de ce diagnostic approfondi ainsi que des recommandations de l’AdlC pour lutter contre la cherté de la vie dans les départements et régions d’outre-mer et répondre aux préoccupations exprimées par les habitants de ces territoires, notamment ceux de La Réunion lors des mouvements de fin 2018", écrit l'Autorité dans son rapport.



De ce fait, et après cette expertise, le gouvernement compte déployer prochainement une action construite autour de quatre orientations.



Premièrement, faciliter l'accès des habitants d'Outre-Mer à la vente à distance, les ministères concernés ayant eu pour consigne d'agir sur ce point "d'ici novembre 2019".



Deuxième point, une refonte du bouclier qualité prix, remplacé par trois paniers de produits distincts (produits alimentaires, petite enfance et l'hygiène) qui seront également plus lisibles.



Le gouvernement compte également poursuivre sa lutte contre les pratiques exclusivité injustifiée ou contre les restrictions anormales au commerce en ligne.



Enfin, dernière recommandation, une évolution des paramètres de l'octroi de mer. Un travail conjoint sera mené avec les collectivités d'outre-mer.



"Les mesures qui seront mises en place seront définies et évaluées en lien avec les Observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) et les groupes de participation citoyens qui ont été installés dans chaque région d’outre-mer", poursuit l'Autorité.



À noter que le délégué interministériel à la concurrence outre-mer, Francis Amand, a été chargé de mener des actions spécifiques pour améliorer l’efficacité de la lutte contre les pratiques d’exclusivité, et pour intensifier la diversification des produits proposés aux consommateurs ultramarins dans les magasins.