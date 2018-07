Quatre personnes tuées sur les routes réunionnaises en un week-end

Tragique week-end sur les routes réunionnaises. Quatre personnes sont décédées dans des accidents de la circulation. Très tôt samedi matin, une 406 a fait une sortie de route et atterri dans un ravin à l’entrée du village de Fleurimont. A bord, quatre jeunes âgés de 18 à 23 ans. Nelly, Rudy et Giovanny ont été tués alors qu’ils venaient de fêter les résultats du Bac . L’état de santé de la quatrième victime, Sarah, s’est amélioré. Son pronostic vital n’est plus engagé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident mortel. L’expertise de la voiture et les résultats d’analyses toxicologiques sont attendus en attendant le témoignage de la jeune femme toujours hospitalisée. Dimanche après-midi, toujours dans l’Ouest, sur la ligne droite après le lycée St-Paul IV, en direction de Bellemène, un motard a perdu la vie. L’homme d’une cinquantaine d’années aurait perdu le contrôle de son deux-roues. Selon les premiers éléments de l’enquête, la grosse cylindrée s’est dirigée à vive allure dans le fossé et heurté un petit muret. Le motard a été projeté contre un arbre, indique la presse écrite. L’état de la moto, complètement disloquée, et celui du corps de la victime témoignent de la violence de l’accident.Le nombre de personnes tuées sur les routes réunionnaises s’élève désormais à 23 depuis le début de l’année.