A la Une . Quatre personnes condamnées pour avoir vendu 11.000 faux pass sanitaires

Avec des peines allant jusqu'à 4 ans de prison ferme, le tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) a lourdement condamné quatre personnes mises en cause dans un trafic de faux pass sanitaire. Entre mai et novembre 2021, ils auraient écoulé plus de 11.000 faux certificats de vaccination, pour un montant de 400.000 euros. Par La rédaction - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 08:19

Entre 200 et 300 euros, voilà le prix que proposait ce groupe de quatre personnes condamnées, après un procès de 3 jours, pour vous procurer un faux pass sanitaire. Le groupe opérait principalement en région parisienne, dans l’Ain et le Rhône.



Diffusant des messages “antivax” sur le réseau Snapchat, il proposait ensuite de faux certificats de vaccination aux personnes répondant aux publications. Après avoir récupéré les informations personnelles des acheteurs, ils s'introduisaient dans la base de données vaccinale.



Sur les cinq prévenus, trois étaient jugés sous contrôle judiciaire, tandis que deux hommes ont été placés en détention provisoire. Ces derniers ont écopé des peines les plus lourdes : quatre ans de prison dont un avec sursis et 25.000 euros d'amende. Une prévenue écope d’une peine de sursis, tandis qu’une dernière mise en cause a été relaxée par le tribunal.