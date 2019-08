Quatre nageurs sauvent un père et ses deux fils de la noyade

Le pire a été évité ce mardi 13 août 2019 à Cap Homard en fin de journée. Grâce à l'intervention de quatre nageurs, la vie d'un père et de ces deux fils a été sauvée.



Ce mercredi, la ville du Port tient à féliciter les quatre nageurs - sélectionnés dans l’équipe de La Réunion de natation aux derniers Jeux des îles - Milan Bouchon, Nicolas Bouhet, Hugo Jeanne-Rose et Corentin Trinez pour leur acte de bravoure :



"Le maire du Port Olivier Hoarau, au nom du Conseil Municipal tient à saluer le courage de ces quatre jeunes et plus particulièrement deux portois du club de la Jeanne Natation, Nicolas Bouhet et Corentin Trinez . Au péril de leur vie ils ont accompli un acte de courage et de dévouement Nous saurons les honorer très prochainement", conclut Olivier Hoarau, maire du Port.