Quatre mineurs interpellés à Saint-Benoît

Ce mardi 18 janvier, quatre mineurs ont été interpellés par les gendarmes au Ludoparc de Saint-Benoît pour avoir extorqué des biens à d'autres mineurs à l'aide d'une arme blanche. Parmi les objets dérobés, des bijoux et un téléphone.



Placés immédiatement en garde à vue, les quatre jeunes ont reconnu les faits et devront réaliser un module éducatif, ne pourront pas quitter leur domicile entre 22h et 6h du matin sans tuteur légal et ont interdiction d'entrer en contact avec les victimes.



Ils seront jugés prochainement devant une juridiction pour mineurs.