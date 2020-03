La grande Une Quatre jeunes femmes, dont une mineure, portent plainte contre un photographe pervers La première jeune femme, que nous appellerons Coralie, a déposé plainte pour abus de confiance, après avoir été forcée de poser seins nus devant le photographe.

À ses côtés, une jeune femme mineure a également porté plainte pour agression sexuelle, après avoir été victime d’attouchements.

Deux autres modèles se sont rendues au commissariat pour des faits similaires.

Comble de l’affaire, Coralie est aujourd’hui poursuivie en justice par le photographe, pour avoir dénoncé ses agissements sur les réseaux sociaux.

Elles sont jeunes, elles sont belles, et pour les attirer dans sa toile, ce photographe soit-disant professionnel n’hésite pas à user de mensonges et de manipulation.



Bien connu sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, il assure travailler pour de très grandes marques de vêtements, mais surtout, de lingerie. Et il shoote régulièrement pour une des plus grandes agences locales de mannequins.



Ses clichés sont superbement retouchés, non sans rappeler les plus grandes photos de mode ou de cosmétique. De quoi rassurer les jeunes femmes qu’il aborde via le réseau social.



C’est comme ça qu’il contacte une première fois Coralie* en 2018, et lui propose de faire un shooting. Cette première expérience en tant que modèle pour la jeune dionysienne, se terminera en cauchemar.



Il exige des photos seins nus



"Sur le coup, je me suis dis c’est un truc de ouf ! C’est un photographe connu qui me contacte !" nous raconte Coralie. Elle avait déjà vu son travail sur Instagram, et s’est d’abord sentie flattée.



L’homme lui fait alors une proposition plus qu’alléchante pour n’importe quelle jeune femme qui rêve de faire carrière dans le mannequinat : en prétendant travailler pour les marques Calvin Klein et Etam, il lui propose une séance photo dans son studio du sud de l’île.



"Le jour de la séance, je ferai un 'buste dégagé' pour pouvoir faire les retouches de la peau" lui explique-t-il. Et par "buste dégagé", il faut entendre photos seins nus. "Désolé si ça dérange, mais les marques avec lesquelles je travaille me le demandent", aurait-il ajouté.



Gênée par une telle demande, Coralie décline son offre.

Début 2019, le photographe revient à la charge: "Est-ce que tu serais intéressée pour faire un shooting? Je sais que tu étais réticente, mais cette fois on coupe la poire en deux", propose-t-il.



Coralie en déduit qu’il n’est plus question de poser topless, et accepte sa proposition: "Mais je me disais 'il est louche quand même', alors j’ai décidé de me rendre au studio accompagnée de mon petit-ami pour plus de sécurité".



Il n’aura fallu que de quelques minutes d’absence de ce dernier pour que la séance photos prenne une tournure bien sombre : après trois heures de shooting sans couac, le petit-ami de Coralie reçoit un appel téléphonique et sort du studio pour répondre au téléphone.



"Bon, le moment fatidique est arrivé, il faut faire le topless", annonce alors comme par hasard le photographe.



La jeune femme refuse. Il est hors de question pour elle de poser seins nus, elle avait été très claire. Mais l’homme derrière l’appareil photo insiste, expliquant qu’il a besoin du grain de la peau des seins pour pouvoir retoucher la peau du visage par la suite, sur ordinateur.



"Arrête d’être une gamine ! Sois une femme ! Assume ! Les autres filles ne posent pas de problème !", ose-t-il lui dire pour la culpabiliser.



Coincée, humiliée, Coralie se dénude finalement, en essayant pudiquement de cacher ses tétons avec ses mains. "Non ! Il faut que tu enlèves tes mains, ça fait un pli sur la peau et je ne pourrai pas l’utiliser", insiste alors le photographe.



Elle s’exécute et pose finalement topless sur une dizaines de photos, puis rejoint son copain dans la voiture avant de fondre en larmes.



La peau des seins pour les retouches: "c’est 100% bullshit"



C’est là que la grande perversion du photographe apparaît au grand jour : comme nous l’a confirmé un professionnel, il n’existe pas de technique de retouche sur ordinateur consistant à prendre la peau des seins pour améliorer l’aspect de la peau du visage…



"Le seul moment où on prend de la peau d’ailleurs, c’est pour greffer les grands brûlés à l’hôpital ! C’est 100% bullshit", nous a-t-il confié.



C’est d’ailleurs ce que Coralie apprendra quelque temps après, alors qu’elle poursuit sa carrière de modèle auprès de photographes bien plus professionnels.



Il s’agit donc d’un écoeurant mensonge, visant à manipuler ces jeunes femmes, pour les pousser à se dénuder.



Mais si ces photos ne sont pas destinées aux retouches, à quoi servent-elles alors? Où sont-elles aujourd’hui ?



Des photos retrouvées sur les réseaux sociaux



Alors qu’il s’engage à les effacer une fois les retouches terminées, une jeune femme aurait eu la mauvaise surprise de voir ses clichés topless circuler sur les réseaux sociaux.



"On sait que des pages Instagram et Snapchat s’amusent à vendre des 'nudes' qui ont fuité ou qui ont été piratés, si ce n’est pas carrément le photographe qui les revend ! On a peur que nos photos ressortent, c’est aussi ce qui nous a poussé à porter plainte", explique Coralie.



Car après avoir reçu des dizaines de témoignages d’autres jeunes victimes, Coralie et une autre jeune femme mineure au moment des faits, sont allées dénoncer ces faits à Malartic.



Une plainte pour abus de confiance, et une pour agression sexuelle sont déposées contre le photographe.



Ces dernières semaines, deux autres victimes présumées ont également porté plainte pour abus de confiance et diffusion d’images à caractère sexuel.



Le photographe et sa compagne portent plainte contre Coralie



Alors que des témoignages de victimes pullulent sur les réseaux sociaux, c’est une autre mannequin qui décide de dénoncer le photographe sur Instagram l’année dernière : en "story" elle n’hésite pas à donner son nom et à taguer son compte professionnel.



De son côté, Coralie évoque à son tour des attouchements sexuels dont auraient été victimes des jeunes mannequins mineures, mais ne donne que le prénom du photographe sur ses "stories" Instagram.



Pour autant, elles sont toutes les deux aujourd'hui visées par une plainte pour atteinte à la vie privée et cyber-harcèlement. Le photographe et sa compagne demandent notamment 80.000 euros de dommages et intérêts aux deux jeunes femmes.