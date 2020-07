Quatre femmes maires : "Leur combat pour les Droits, un exemple pour tous", réagit la LDH

Les élections municipales locales ont modifié le paysage politique de la Réunion.

Pour la première fois dans l’île, quatre femmes sont élues maires.



La LDH à la Réunion rend hommage à leur combat pour la marche en avant de la société réunionnaise et à la lutte pour « les conditions d’égalité et le même droit que les hommes, d’occuper tous les postes publics, et d’exercer toutes les fonctions publiques établies en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination » ART III de la Convention sur les Droits politiques de la Femme, adoptée par l’Assemblée générale des Etats Unies le 20 décembre 1952 et ratifiée par la France le 22 avril 1957.



Malgré le taux d’abstention du second tour, marqué par la crise sanitaire et le détournement des urnes d’une partie de la population dans un contexte de défiance face aux élus, ces femmes ont su convaincre par leur volonté de changement et leur souhait de faire vivre des perspectives pour la démocratie participative et les valeurs portées par les listes citoyennes.



Nous saluons cet évènement comme un appel à un engagement citoyen plus actif des Réunionnaises et des Réunionnais et souhaitons qu’il suscitera des vocations militantes de femmes engagées pour nos droits humains.



Le Bureau

St Denis, le 4 /07/20