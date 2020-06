A la Une . Quatre femmes élues maires à La Réunion : Qu'en pensent les Réunionnais ?

Dans quatre communes de l'île, les femmes en lice sont sorties victorieuses. Qu'en pensent les Réunionnais ? Nous sommes allés leur poser la question dans les rues de Saint-Denis. Par Marine Abat - Publié le Lundi 29 Juin 2020 à 17:55 | Lu 2778 fois

"Une bonne chose". La quasi-totalité des Réunionnais que nous avons interrogés ce matin se sont montrés ravis de voir quatre femmes élues maires à La Réunion. Tous ont souligné l'avancée en matière de représentativité, et certains espèrent que cela permette d'insuffler sur notre île une nouvelle vision de la politique. Extraits de leurs réactions, pêle-mêle :



"C’est super. Je suis contente que les femmes soient en lèr", s'enthousiasme Nathalie. "Je pense qu’elles ont une autre façon de voir les choses, il faut essayer pour voir."



Même son de cloche du côté d'Anne-Marie : "C’est très bien. Je pense qu’une femme est plus à l’écoute, plus sensible, plus portée sur le social, qui est un vrai problème à La Réunion. C’est le programme qui compte d’abord, mais dans le fait de l’analyser, de le mettre en place, je pense que la femme va être plus sensible à certaines choses."



"Ça fait un moment que les hommes sont dans la politique, rien n’a changé. Je pense que les femmes ont plus de sentiments. Pour les enfants, pour les jeunes, ça pourra changer quelque chose", suppose aussi Mohamed.



"Je ne pense pas que ça change quelque chose dans la manière d’aborder la politique", estime quant à elle Elisabeth. "Ce n’est pas parce que ce sont des femmes que ce sera différent. Je regarde d’abord ce qui est proposé avant de regarder si c’est une femme ou un homme".



"Pour une fois, ça change", commente Chloé. "Je trouve que c’est une très bonne chose que des femmes politiques réunionnaises soient mises en avant en ce moment, ça permet d’avoir de nouvelles façons de gérer les communes", poursuit son compagnon, Gaultier. Le jeune homme estime que "ça ne changera pas forcément parce que les bases sont les mêmes, mais [qu']il y aura peut-être quand même un autre regard".



"Pour moi, homme ou femme, c'est kiff-kiff bourricot", raille Rose-May, qui n'aime guère les batailles d'ego.



"Les femmes prennent leur place, vont de l'avant. Elles sont fortes", se réjouit Farida. "Mais le fait que ce soit une femme ne fait pas pencher la balance au moment du vote, ce qui compte c'est le travail".



"Les choses continuent à changer, la parité est une bonne chose. Je me suis félicité qu'une femme gagne pour la première fois à Saint-Denis, même si je n'ai pas voté pour elle", confie de son côté Guillaume.



"C’est une bonne chose que les femmes soient plus représentées en politique, il était temps", exprime aussi Noël.



"Ça prouve qu'on avance, jusqu'à maintenant il n'y en avait qu'une", rappelle Marie. "Qu'il y ait plus de femmes c'est bien, mais ça doit rester équilibrer, il faudrait moitié-moitié en politique", ajoute Guy.



Si la parité est entrée dans la loi, avec quatre femmes maires sur 24, il reste bien de la marge avant de renverser la domination masculine aux postes de maires.



