Quatre élèves Saint-Paulois remportent le concours d’affiches pour les 30 ans de la Fête de la Science

C’est de leurs petites mains et avec une imagination débordante que les petits Saint-Paulois ont remporté un prix bien mérité, lors de cet évènement académique, en présence de Gilbert HOARAU, professeur-relais certifié en sciences physiques et ambassadeur des 30 ans de La Fête de La Science. Le 1er prix revient à deux élèves faisant partie du dispositif Unités Localisées d’Inclusion Scolaires de l’école élémentaire de Bellemène et le second prix revient à deux élèves de l’école élémentaire Combavas.



La Ville de Saint-Paul labellisée ” Ville Amie des Enfants ” est fier d’accompagnée ses jeunes Saint-Paulois dans leur épanouissement et félicite les petits lauréats pour leurs réussites.