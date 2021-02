Quatre décès dus au virus Ebola en Guinée, le ministère de la santé "préoccupé"

Le ministère guinéen de la santé a indiqué être "préoccupé" après l’annonce de quatre décès du virus Ebola en Guinée, dans la région de Nzérékoré. Il s’agit de la première résurgence signalée de cette maladie en Afrique de l’Ouest, d'où était partie la pire épidémie de l’histoire de ce virus (2013-2016). Une réunion de crise est organisée ce dimanche.



Le virus, qui provoque une fièvre brutale, des maux de tête, des vomissements et diarrhées, a été identifié pour la première fois en 1976 au Zaïre (l’actuelle République démocratique du Congo).



Une épidémie était partie en décembre 2013 de Guinée forestière et s'était propagée, avant de s'achever en 2016 après avoir touché 10 Etats et provoqué plus de 11 300 morts, dont 2.500 morts en Guinée.