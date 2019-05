A la Une .. Quatre conducteurs alcoolisés impliqués dans des accidents ce week-end

Les forces de l'ordre ont mené des contrôles routiers aux quatre coins de l'île ce week-end.



Côté gendarmerie, 89 infractions dont 53 concernant des conduites sous addiction ont été relevées et 32 permis de conduire retirés. "4 des 7 conducteurs impliqués dans les accidents matériels ayant nécessité une intervention des unités territoriales étaient positifs à l'éthylomètre", déplore le bilan.



Dans le détail, 43 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 23 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré), 9 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants et 12 excès de vitesse avec interception ont été relevées. Un automobiliste a été contrôlé avec un taux de 1.10 mg/litre.

Toujours parmi les comportements dangereux, un quinquagénaire a été contrôlé samedi matin sur la quatre-voies de l'Etang-Salé à 195 km/h au lieu de 110 Km/h. Ce denier fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et voit sa moto repartir dans un camion pour la fourrière administrative. "Il devra répondre prochainement de ces faits devant le tribunal de police de Saint-Pierre", indique la gendarmerie.



A cela s'ajoutent les usages de téléphone au volant, infractions aux règles de priorités, non port de la ceinture ou encore conduite sans permis.



"La grande majorité des infractions concernant l'alcool et les stupéfiants ont été relevées ce dimanche matin à Saint-Gilles", est-il précisé. Quelques 330 usagers de la route ont soufflé dans l'éthylomètre à cette occasion. 41 conduites sous l'emprise de l'alcool et 5 conduites sous l'emprise de stupéfiants ont été constatées au cours de cette opération.



Et en marge de la foire agricole de Bras-Panon, un contrôle ciblant les conduites addictives a été mis en place vendredi soir. "Le bilan est aussi trop productif", note la gendarmerie, avec notamment 6 conduites sous l'emprise de l'alcool contraventionnelles, 4 conduite sous stupéfiants (dont 1 détention de stupéfiants) et 1 refus de se soumettre.

Côté police, les 35 opérations de sécurisation et de sécurité routière menées ont permis de relever 310 infractions dont 17 délits. 141 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Ont ainsi été constatées 5 conduites sous l'empire d'un état Alcoolique, 7 défaut d'assurance, 3 défaut de permis et 2 refus d'obtempérer.



293 autres diverses contraventions au code de la route ont en outre été relevées (14 excès de vitesse, 26 défaut de contrôle technique, 11 usage d'un téléphone tenu en main, six défaut de port du casque, 14 défaut de port de la ceinture de sécurité).





