Communiqué

Quatre candidats récompensés au concours "Stars et métiers"

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la SOCAMA et la BRED ont organisé le concours "Stars et Métiers 2018". Le jury régional, qui s’est déroulé en novembre dernier, a retenu 4 candidats.







Le jury régional, qui s’est déroulé en novembre dernier, a retenu 4 candidats, chacun dans sa catégorie :



Les lauréats de ce concours désignés au niveau Régional sont :

BOUCHERIE MINATCHY pour le grand prix INNOVATION

INNOV CARRELAGE pour le grand prix RESPONSABLE

ST2C pour le grand prix ENTREPRENEUR

Et un prix coup de cœur PRIX SPECIAL DU JURY pour le dossier « CUEFF », Deux dossiers ont été transmis pour participer au concours national.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la SOCAMA et la BRED ont organisé le concours « Stars et Métiers 2018 ».Le jury régional, qui s’est déroulé en novembre dernier, a retenu 4 candidats, chacun dans sa catégorie :Les lauréats de ce concours désignés au niveau Régional sont :Deux dossiers ont été transmis pour participer au concours national.

N.P