Quatre associations réunionnaises lauréates du prix Réaliz

Acteur économique impliqué depuis plus de 30 ans en Outre-mer, Réa est aussi le premier à avoir offert une plateforme web 100% Outre-mer www.rea-liz.fr destinée à soutenir et accompagner des acteurs locaux dans le développement et la mise en place de projets solidaires. L’entreprise fait le pari de miser sur le dynamisme de la population et des citoyens d’outre-mer pour mettre en place de façon autonome des projets responsables et solidaire, des projets ancrés dans leurs territoires et prenant en compte leur spécificité.



L’opération dont c’est la deuxième édition a été déployée sur la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et enfin La Réunion. Les candidats ont envoyé leurs projets sur le site dédié à l'opération. Une fois mis en ligne, les projets ont été soumis aux votes des internautes. Chacun a pu faire connaître son projet en le partageant sur Facebook ou en l'envoyant directement à son réseau pour collecter le plus de votes possible. C'est ensuite le jury, composé des représentants de la marque et aussi des acteurs locaux, qui a sélectionné les 3 meilleurs projets de chacune des régions.



Au total ce sont plus de 30.000 euros d’aides qui seront remis aux associations sur l’ensemble des territoires pour réaliser leurs projets. « En soutenant les initiatives locales, nous souhaitons accompagner les populations d'outre-mer dans la mise en place de projets qui leur tiennent à cœur. Une manière pour notre marque Réa de mettre en action les valeurs de proximité, de générosité et de solidarité sur lesquelles elle s'est bâtie ! » Céline Mathia de la marque REA.



Dans l’ensemble des DOMTOM ce ne sont pas moins de 184 projets qui ont été déposés. A La Réunion 20 projets ont candidaté sur cette deuxième Edition de Réaliz et plus de 3000 personnes ont participé au vote. Les trois projets retenus sont :



- L’association place du vrac avec son Epicerie collaborative "Le Comptoir du Vrac"

- L’association Eclats de l’île – des clowns à l’hôpital avec son projet "Rire à l’hôpital, c’est vital !"

- L’association Orizon avec son projet de vidéo pour lutter contre les discriminations homophobes.



Enfin, le Jury a accordé un prix spécial à l’association Meristème pour son projet "crée ton monde avec vague verte" qui travaille avec des jeunes de 12 à 17 ans autour du développement durable.



Les Prix seront remis officiellement ce soir lors d’une cérémonie au Mercure Créolia, les projets seront suivis pendant un an par les équipes de Réaliz et l’actualité des associations sera à retrouver sur la page Facebook de l’opération.