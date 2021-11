A la Une . Quatre ans de prison pour une nouvelle mule prise dans les filets de la douane

Un jeune homme de 20 ans venant de région parisienne comparaissait ce vendredi après-midi pour détention, transport et acquisition de stupéfiants. Il a été condamné à 4 ans de prison avec mandat de dépôt, interdiction de séjour à La Réunion pendant 5 ans et 112.000 euros d'amende douanière.





Il a été contrôlé par les douanes à son arrivée le 17 novembre avec pour seul bagage un sac à dos. Il avait 752 g de cocaïne dissimulés dans les semelles de ses chaussures et dans son caleçon.



Non vacciné, il apparaît, pour aggraver son cas, qu’il voyageait avec de faux documents. Le pire est qu’il a réussi à passer les contrôles à Paris, alors qu’il a à son encontre un mandat d’amener.



Le prévenu étant en récidive car déjà condamné pour des faits de stupéfiants, la procureure a choisi de taper fort en requérant 6 ans de prison avec mandat de dépôt et une interdiction de territoire à La Réunion. Les douanes, non présentes à l’audience, avaient réclamé une amende de 112.000€.



Le prévenu a finalement été condamné à 4 ans de prison avec mandat de dépôt, interdiction de séjour à La Réunion pendant 5 ans et 112.000 euros d'amende douanière.



Il s’agissait de la deuxième prise de cocaïne en deux jours pour les services des douanes de La Réunion. Mercredi dernier, une jeune femme de 20 ans transportant 682 g dans ses dessous avait écopé de 3 ans de prison ferme. Gillot : 682 g de cocaïne dans 56 pochons, 3 ans de prison

