Quatre Réunionnais promus au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur

La promotion de la Légion d'Honneur du 1er janvier promeut trois Réunionnais au grade de Chevalier: David Mété, chef du service d'addictologie du CHU, Didier Fauchard, président du MEDEF, et Daniel Moreau, président de Royal Bourbon Industrie.



A ces trois noms, il faut ajouter celui d'Isabelle Chevreuil, une expert-comptable exerçant auparavant à Mayotte et résidant dorénavant à la Réunion.



Si la promotion du 1er janvier est un peu déséquilibrée en ce qui concerne les Réunionnais, la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur précise dans un communiqué que "cette promotion rassemble au total 402 personnes réparties à parité exacte hommes-femmes entre 345 chevaliers, 42 officiers, 9 commandeurs, 4 grands officiers et 2 grand'croix".



Par ailleurs, les joueurs de l'équipe de France de football, forts de la coupe du monde, ont tous été faits Chevaliers, pour "services exceptionnels nettement caractérisés".