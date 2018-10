Quatre Réunionnais en lice pour le XTERRA 2018 à Hawaï

Quatre Réunionnais sont en lice pour le XTERRA 2018 à Hawaï. Romain Boisson, Mathieu Desserprit, Anthony Celeste et Germain Bersac prendront le départ de cette course.

Le concept de cette compétition qui combine natation, vélo de montagne et course en sentiers, a débuté en 1996. XTERRA a pour objectif de promouvoir les valeurs de l’aventure et du plein air.