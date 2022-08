Sport Réunion Quatre Réunionnais en lice aux championnats du monde d'Escalade Jeunes aux Etats-Unis

Quatre athlètes réunionnais participeront aux Championnats du Monde d'Escalade Jeunes au Texas. Par N.P - Publié le Jeudi 25 Août 2022 à 15:26







Si les épreuves de bloc ont déjà commencé outre-Atlantique, la vitesse débutera vendredi (26 août) avec trois réunionnais du club Austral Roc.





Pour sa première saison U16 et internationale, Maélane VILLEDIEU, qui avait pris les 10e places aux Championnats d’Europe de Augsburg et à la Coupe d’Europe de Mezzolombardo participera à sa première compétition mondiale.





En U18, Manon LEBON a, cette saison, déjà remporté deux Coupes d’Europe (une étape en Jeunes et une étape en Sénior). En grande forme, elle a également battu à plusieurs reprises le record de France U18, avec un temps actuel de 7’’47.





Tout comme sa coéquipière du Pôle Espoir Outre-Mer, Marius PAYET-GABORIAUD est déjà monté sur le podium à deux reprises (médaillé de bronze aux Championnats d’Europe Jeunes d’Augsburg et à la Coupe d’Europe Jeunes de Mezzolombardo), et a amélioré plusieurs fois son propre record de France (5’’99).





Après quelques jours de stage de préparation à Atlanta, l’équipe de vitesse partira demain pour Dallas, et a de belles chances de médailles.





Lundi (29 août), ce sera au tour de Max BERTONE d’entrer en compétition, pour l’épreuve de difficulté. Médaillé de bronze au Championnat d’Europe Jeunes dans cette discipline, le jeune grimpeur du Pôle Espoir figure également parmi les favoris.





Allez la Réunion !









Vendredi 26 août : Vitesse U18 (Manon LEBON & Marius PAYET GABORIAUD) A partir de 21h30 : qualifications U18

00h : finales U18

Samedi 27 août : Vitesse U16 (Maélane VILLEDIEU) A partir de 20h : qualifications U16

21h30 : finales U16

Lundi 29 août : difficulté U16 (Max BERTONE) A partir de 18h : qualifications

Mercredi 31 août : difficulté U16 (Max BERTONE) A partir de 18h : demi-finale

