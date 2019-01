Quatre-Bornes : Deux enfants de 4 et 3 ans retrouvés seuls et abandonnés dans une maison

Mercredi 23 janvier à la suite d'un appel téléphonique sur leur hotline, la Child Development Unit (CDU) a fait appel aux policiers.



Un appel a fait état qu’il y avait deux enfants en bas d’âge qui se trouvaient seuls dans un appartement à Quatre-Bornes.



Quand les policiers ont pénétré dans l’appartement situé au Dookun Building à Quatre-Bornes, ils ont découvert un garçon de 4 ans et une fillette de 3 ans en compagnie d’un chien et d’un singe.



Elorie et son frère Loïc ont été transportés à l’hôpital Candos, où ils ont été admis pour des examens médicaux.



Les parents étaient introuvables. Si on ignore pour l'heure pendant combien de temps ces deux enfants étaient livrés à eux-mêmes, la police a ouvert une enquête et la mère a été arrêtée dans l’après-midi.



Cette dernière aurait développé une dépendance à «certaines substances», selon la police.



Le père des enfants est, lui, toujours recherché.



L'enquête suit son cours...