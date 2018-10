Quatorze centenaires à l’honneur à Saint-Paul

Cette semaine nationale est l’occasion de célébrer nos gramounes vivant aux quatre coins du territoire. De Saint-Gilles-les-Hauts au Guillaume en passant par Savanna et Saint-Paul centre, des élus de la ville de Saint-Paul ont offert de leur temps et des présents aux personnes âgées qui les ont accueillis chaleureusement.



Ensemble, ils comptabilisent 1 420 années d’existence ! Rien que ça.



Marie Joséphine Remphan, Marie Lise Louis, Rita Boucher née Catherine, Marie Ange Grimaud, Henrietta Lahisafy, Théophane Lauret, Yvonne Gonthier, Marie Rita Cesar, Gabrielle Somaria Poullia Latchama, Marie Hélèna Estelle, André Ramassamy Ponin, Simone Henrylienne, Marie Aléxia Madacene et France Mace se sont vus offrir de la part de la ville un magnifique bouquet de fleurs ainsi qu’une couverture.



Une manifestation dédiée à nos gramounes



Dédiée aux retraités ainsi qu’aux personnes âgées, cette 67ème édition de la Semaine Bleue vise à sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, ainsi que sur les réalisation et projets des associations. Au programme de ces deux semaines ; des animations musicales avec orchestre à l’Ehpad « les Alizées » Fondation Père Favron à La Saline-Les-Bains, divers ateliers (SPL Energie, la SEOR, stand de l’ARS, fabrication d’objets à base de bois de palettes…), mais aussi échanges entre les gramounes et les enfants afin de renforcer le lien et la transmission inter générationnels.



En outre, nos gramounes sont retournés dans le passé lors d’une reconstitution d’une ancienne classe d’école lontan, ont pratiqué du sport avec le dispositif Bouger Ô Seniors, se sont divertis en jouant aux dominos, à la pétanque ou au loto quine… Bref, ils ont passé un bon moment au spectacle de théâtre avec le Club de personnes âgées « Célimène » de La Saline en dégustant des gâteaux lontan… Un Grand Bal des Séniors avec orchestre clôtura ces deux semaines de festivités consacrées à nos gramounes le 21 octobre prochain sur le parking du CCAS sur le front de mer de Saint-Paul. Le public pourra découvrir également ce jour-là, des stands d’exposition d’objets artisanaux des séniors !



Saint-Paul, ville de centenaires