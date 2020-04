Quatorzaine: Avant de quitter l’hôtel, ils publient des avis défavorables sur TripAdvisor

Car c’est désormais la préfecture qui a la responsabilité des lieux. Les mairies elles, sont chargées d’acheminer les repas aux hôtels et autres bungalows ou chambres d’hôtes réquisitionnés sur leur territoire.Les passagers qui y sont placés n’ont d’ailleurs pas à verser un centime: tout est à la charge de l’Etat, puisque ce sont les autorités qui ordonnent le placement en quarantaine.Dès lors, comme pour ceux confinés à la maison, le ménage ne sera pas fait à leur place. Ni la vaisselle d’ailleurs. "Avec cette absence totale de service, c’est plus une location de piaules qu’un hôtel !", indique l’un des avis.Et l’auteur n’a pas complètement tort: d’une certaine façon l’Etat "loue" le bâtiment (encore que: lire aussi Hôtels réquisitionnés: La question de la rétribution fait grincer des dents ) pour héberger gratuitement ces passagers, afin de, rappelons-le, lutter contre la propagation du coronavirus sur notre île.C’est sûr, on est loin du séjour "All Inclusive" à plusieurs centaines d’euros la nuit, dont certains espéraient peut-être pouvoir profiter sans ouvrir leur porte-monnaie. On imagine leur déception …Mais s’en prendre à la réputation de l’hôtel sur internet alors que celui-ci a été réquisitionné par l’Etat reste injuste: l’établissement n’a plus son mot à dire sur ce qu’il se passe entre ses murs.