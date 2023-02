Economie Quartiers prioritaires : Une population précaire mais quelques améliorations

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville, la population est "précaire", note l'Insee, qui constate tout de même quelques améliorations. Par N.P - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 11:36

Le compte rendu de l'Insee :



À La Réunion, 159 300 personnes habitent dans l’un des 49 quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) en 2018, soit un cinquième de la population. Ces quartiers rassemblent, par définition, une population dont la situation est particulièrement précaire. Ainsi, 53 % des habitants des QPV sont pauvres, 54 % n’ont pas de diplôme, 66 % de ceux en âge de travailler n’ont pas d’emploi. Leur situation est nettement plus difficile que celle de la population des QPV de l’Hexagone.



Cependant, entre 2015 et 2019, le niveau de vie des habitantes et habitants des QPV de La Réunion progresse un peu plus vite qu’ailleurs. Depuis 2020 et malgré la crise sanitaire, l’amélioration de leur situation économique se poursuit avec le développement des microentreprises et la baisse du nombre de demandeurs d’emploi. Entre 2013 et 2018, le nombre d’habitants dans les QPV diminue, alors qu’il augmente globalement dans la région.



> Pour retrouver l’étude, l’infographie et les données associées : Lien vers l’étude Sous ce lien, est aussi disponible un fichier de données en téléchargement, avec les données des illustrations de la publication mais également un tableau complémentaire fournissant, pour chacun des 49 QPV de La Réunion, les données socio-économiques les plus récentes disponibles (population, niveau de vie, taux de pauvreté, nombre d’allocataires percevant la prime d’activité ou le RSA socle, demandeurs d’emploi, etc.).



> Pour accéder plus largement à un ensemble de données à l’échelle des QPV de La Réunion, mais également de la Martinique et de la France métropolitaine : À La Réunion, 159 300 personnes habitent dans l’un des 49 quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) en 2018, soit un cinquième de la population. Ces quartiers rassemblent, par définition, une population dont la situation est particulièrement précaire. Ainsi, 53 % des habitants des QPV sont pauvres, 54 % n’ont pas de diplôme, 66 % de ceux en âge de travailler n’ont pas d’emploi. Leur situation est nettement plus difficile que celle de la population des QPV de l’Hexagone.Cependant, entre 2015 et 2019, le niveau de vie des habitantes et habitants des QPV de La Réunion progresse un peu plus vite qu’ailleurs. Depuis 2020 et malgré la crise sanitaire, l’amélioration de leur situation économique se poursuit avec le développement des microentreprises et la baisse du nombre de demandeurs d’emploi. Entre 2013 et 2018, le nombre d’habitants dans les QPV diminue, alors qu’il augmente globalement dans la région.> Pour retrouver l’étude, l’infographie et les données associées : Lien vers l’étude Sous ce lien, est aussi disponible un fichier de données en téléchargement, avec les données des illustrations de la publication mais également un tableau complémentaire fournissant, pour chacun des 49 QPV de La Réunion, les données socio-économiques les plus récentes disponibles (population, niveau de vie, taux de pauvreté, nombre d’allocataires percevant la prime d’activité ou le RSA socle, demandeurs d’emploi, etc.).> Pour accéder plus largement à un ensemble de données à l’échelle des QPV de La Réunion, mais également de la Martinique et de la France métropolitaine : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2500477