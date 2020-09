A la Une ... Quarantaine onéreuse et tests PCR en série : Le prix à payer pour des vacances à Maurice

Pour le moment, un vol par semaine Réunion/Maurice est mis en place. Les prochains départs de l'aéroport Roland Garros se feront les 5 et les 12 octobre prochain avec la compagnie Air Mauritius. L'île Maurice communique l'ouverture prochaine de ses frontières à partir du 1er octobre, "pour les résidents mauriciens et touristes longues durées". Et les conditions ont de quoi faire passer l'envie de partir y passer des vacances.Comme nous vous l'indiquions ce mercredi , les voyageurs devront effectuer un quarantaine de 14 jours dans des établissements proposés par la MTPA, l'Office de tourisme de Maurice. Un site temporaire dédié a même été développé ( https://booking.mymauritius.travel/ "La mise en quarantaine se fera dans des hôtels de deux à cinq étoiles. Elle coûtera entre Rs 40 000 et Rs 50 000 en moyenne par personne et sera aux frais du voyageur. Aucune sortie ou activité ne sera autorisée pendant cette période de quarantaine", est-il indiqué dans un communiqué.Mais dans les hôtels proposés aux voyageurs partis de La Réunion, seuls des quatre et cinq étoiles sont proposés (ainsi qu'un établissement proposant des villas de luxe). Le tarif le moins cher est de 63500 roupies mauriciennes pour une personne, soit près de 1375 euros et 112000 pour deux (environ 2405 euros). À cela s'ajoute le prix du billet d'avion (363,81 euros l'aller-retour pour un voyage du 5 au 26 octobre, au moment où nous écrivons ces lignes).Partir à Maurice, c'est aussi se soumettre à plusieurs tests PCR. Un premier test PCR négatif doit être réalisé cinq jours avant l’embarquement. Ensuite, dès la descente de l'avion, les passagers subiront un autre test dans un laboratoire installé à cet effet. Puis, après 7 jours de quarantaine, rebelote : un nouveau test PCR est effectué. S’il est négatif, la quarantaine se poursuit. S’il est positif, le voyageur est transféré à l’hôpital.Pour le moment, un vol par semaine Réunion/Maurice est mis en place. Les prochains départs de l'aéroport Roland Garros se feront les 5 et les 12 octobre prochain avec la compagnie Air Mauritius.