Quand une vidéo arrange LREM !

Bien sûr , je fais allusion à la fameuse vidéo privée et intime de Benjamin Griveaux, à caractère "gymnique" . C'est sa vie, mais il a été imprudent, à une époque où rien ne se perd !



Mon raisonnement n'est pas celui des médias.



Je m'explique .

Selon les derniers sondages concernant les élections municipales à Paris ,

- Anne Hidalgo, Maire sortant, est donnée en tête au premier tour avec 23 %

- Rachida Dati est donnée en deuxième position avec 20 %

- Benjamin Grimeaux LREM est donné troisième avec seulement 16 %.

En résumé, à un mois des élections, BG n'a aucune chance d'être élu . Ce qui présente un camouflet cinglant pour LREM .

LREM a beaucoup investi dans cette élection. Se préparant à un fiasco au plan national, remporter Paris permettait une forme de "rattrapage".



Le premier couac a été la dissidence de Villani, l'homme araignée, qui risquait de diviser l'électorat LREM,



Le second couac, vous le connaissez, cette fameuse vidéo.



Il vous faut savoir que la vidéo circulait déjà depuis 24 h chez les cadres de LREM, avant de circuler sur Twitter.



Ce qui a donné le temps aux pleureuses de la République d'anticiper la révélation.



Vous avez pu les voir éplorées , s'indignant devant les caméras, de cet outrage à la vie privée !



Belle hypocrisie à l'endroit de ce dalon proche de Macron.



En fait, ce scandale arrange bien les affaires de LREM. LREM va devoir trouver un successeur à BG au dernier moment et qui portera, seul, sur ses épaules l'échec de son mouvement.



Et LREM argumentera alors : " nous avons été victimes d'une malheureuse conjoncture", pensant ainsi sauver les meubles déjà bien "cariattés".