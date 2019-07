Quand un jeune cherche à acheter du zamal sur Facebook

La publication n’aura pas fait long feu sur la page Facebook d’informations routières Radar974. Et pour cause, elle est illégale et a rapidement été supprimée par les modérateurs.



Un jeune homme y explique être à la recherche d’un "mur" dans l’est de l’île. Un code qu’il ne tente même pas de camoufler puisqu’il précise plus loin : "Pas mur moelon merci, passe en PV direct". Un rouleau, un mur, un qualité, autant de de surnoms pour désigner un seul et même produit stupéfiant : le zamal.



Le jeune homme indique ensuite aux vendeurs potentiels de le contacter via message privé, pas folle la guêpe !