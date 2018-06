Quand un Ayan en cache un autre...

Rendez-vous incontournable des amateurs de cinéma du groupe Investissement et Commerce Cinéma, Ciné-News a définitivement tiré sa révérence après plus de quinze années de parution.



La chute de Scanner, l’imprimeur du bimensuel de Jean-Jacques Ayan semble avoir été fatal aux 30.000 exemplaires du petit magazine.



Mais il faut croire que la com au cinéma reste une affaire de famille. Ciné Fil, hebdomadaire qui a remplacé Ciné-News, et imprimé à la Mare, n’est autre que le bébé d’un certain Jerry Ayan, le frère de Jean-Jacques.



Décidément un Ayan cache l’autre, même si c’est avec un fusil entre les dents.