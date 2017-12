Il ressort d’ailleurs des résultats de l'étude Sam que les conducteurs qui ont bu de l’alcool ont 8,5 fois plus de risques d’être responsables d’un accident mortel. En y associant la consommation de zamal, le risque se voit multiplié par 14. Et avec une simple alcoolémie de 0,5 g/litre de sang (la limite légale), on multiplie par trois le risque d'accident.



Rappelons au passage qu'il faut au moins une heure pour éliminer un verre (dose standard).



Alors que plus d’1/3 des Français ont déjà vu repartir du réveillon un conducteur ayant trop bu, la sécurité routière rappelle : "Quand on tient à quelqu'un, on le retient". Et si vous doutez de votre capacité ou de celle de votre conducteur à prendre le volant, l'éthylotest est une bonne indication.