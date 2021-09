A la Une . Quand notre biodiversité s'associe à des nanoparticules d'or, ça donne l’huile à l’or végétal

De nombreux jeunes Réunionnais réussissent, vivent leurs rêves et créent leurs entreprises par passion. Par Circé - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 12:29





Leur attention s’est portée sur une plante endémique de La Réunion, au pouvoir extraordinaire et utilisée ancestralement par nos aïeules qui prenaient déjà soin de leur peau : l’Ambaville (Hubertia Ambavilla pour les puristes).



L’Ambaville est inscrite dans la pharmacopée française, comme 20 autres plantes réunionnaises, depuis 2012, et les sommités fleuries de cette plante depuis le XVIIIème siècle contre notamment l’eczéma, le psoriasis et les petits boutons cutanés des peaux atopiques.



Après plusieurs années de recherches assidues et de foi constante en leurs idées, ces scientifiques ont réussi à distiller cette plante selon un procédé tout à fait innovant, dont la formule est gardée secrète, et d’en extraire des agents biologiques spécifiques qu’ils ont couplés à des nanoparticules d’or.



En associant l’extrait bio d’Ambaville avec d’autres huiles végétales bio, LHOV propose une gamme de produits inédits et exclusifs du macérat de cette plante, certifiée écocert, présentant quatre vertus pour avoir une belle peau, avec des résultats instantanés visibles et prouvés : Hydratante

Anti oxydante

Dermaprotectrice

Dermaréparatrice

Convenant à toutes les peaux, les produits sont 100% naturels-vegan-sans ingrédients controversés- formules uniques et 100% actives. Ils sont conçus à la Réunion et fabriqués en France.



« Cette huile à l’or végétal » est distribuée aujourd’hui dans 2 instituts de beauté du chef-lieu et quelques pharmacies de l’île.



Loin de moi l’idée de faire uniquement la promotion d’un laboratoire réunionnais unique sur le marché mondial très concurrentiel de la cosmétique. J’ai simplement souhaité valoriser le territoire et la population réunionnaise, en mettant l’accent sur le fait que nous avons sur ce petit bout de caillou perdu dans l’Océan Indien, des idées, des jeunes qualifiés, des scientifiques qui ne demandent qu’à faire partager à leurs concitoyens leur flamme.



Nous devons croire en la jeunesse de la Réunion qui réussit aujourd’hui et qui fera de notre île demain un fleuron d’excellence… une Réunion qui gagne !



Sur facebook : lhovlhuilealorvegetal C’est le cas de la jeune entreprise LHOV, basée à Saint-Denis. Elle est née d’une rencontre entre deux passionnés de chimie, Anne-Laure Morel, originaire de La Possession, et Anis Alouni. Leurs diplômes obtenus, ils ont un seul objectif : combiner leurs connaissances scientifiques pour développer la dermocosmétologie tout en promouvant l’amour de leurs pays.Leur attention s’est portée sur une plante endémique de La Réunion, au pouvoir extraordinaire et utilisée ancestralement par nos aïeules qui prenaient déjà soin de leur peau : l’Ambaville (Hubertia Ambavilla pour les puristes).L’Ambaville est inscrite dans la pharmacopée française, comme 20 autres plantes réunionnaises, depuis 2012, et les sommités fleuries de cette plante depuis le XVIIIème siècle contre notamment l’eczéma, le psoriasis et les petits boutons cutanés des peaux atopiques.Après plusieurs années de recherches assidues et de foi constante en leurs idées, ces scientifiques ont réussi à distiller cette plante selon un procédé tout à fait innovant, dont la formule est gardée secrète, et d’en extraire des agents biologiques spécifiques qu’ils ont couplés à des nanoparticules d’or.En associant l’extrait bio d’Ambaville avec d’autres huiles végétales bio, LHOV propose une gamme de produits inédits et exclusifs du macérat de cette plante, certifiée écocert, présentant quatre vertus pour avoir une belle peau, avec des résultats instantanés visibles et prouvés :Convenant à toutes les peaux, les produits sont 100% naturels-vegan-sans ingrédients controversés- formules uniques et 100% actives. Ils sont conçus à la Réunion et fabriqués en France.« Cette huile à l’or végétal » est distribuée aujourd’hui dans 2 instituts de beauté du chef-lieu et quelques pharmacies de l’île.Loin de moi l’idée de faire uniquement la promotion d’un laboratoire réunionnais unique sur le marché mondial très concurrentiel de la cosmétique. J’ai simplement souhaité valoriser le territoire et la population réunionnaise, en mettant l’accent sur le fait que nous avons sur ce petit bout de caillou perdu dans l’Océan Indien, des idées, des jeunes qualifiés, des scientifiques qui ne demandent qu’à faire partager à leurs concitoyens leur flamme.Nous devons croire en la jeunesse de la Réunion qui réussit aujourd’hui et qui fera de notre île demain un fleuron d’excellence… une Réunion qui gagne !Sur facebook : lhovlhuilealorvegetal







Publicité Publicité