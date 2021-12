Société Quand les pompiers se mettent à demi nus pour une bonne cause

Le calendrier 2022 de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Pierre est sorti. Les fonds récoltés par la vente serviront à lutter contre les violences faites aux femmes. Par N.P - Publié le Samedi 25 Décembre 2021 à 14:14





“Sur le terrain, on rencontre malheureusement régulièrement des femmes battues, c’est une cause qui nous touche profondément, en tant que pompier, en tant qu’homme, en tant qu’humain”, confie le bureau de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Pierre.



Le calendrier des pompiers 2022



Le calendrier 2022 s’annonce chaud, si l’on se fie aux photos réalisées par Christine Wong, qui sont à y retrouver.



Ce sont douze pompiers de la caserne de Saint-Pierre, un par mois, qui ont participé à l’action solidaire en posant torse nu, en studio, une première pour certains. Au tarif unique de 5€, les calendriers sont en vente sur le point de distribution de Carrefour Grand Large, sur les marchés forains ainsi que





L’Association des pompiers de Saint-Pierre propose l’édition 2022 de leur calendrier. Après avoir réalisé une levée de fond en faveur des enfants malades en 2020, en faveur des orphelins des sapeurs-pompiers de France l’an dernier, les pompiers du Sud ont souhaité se joindre à la lutte contre les violences faîtes aux femmes pour cette nouvelle édition dont Christine Salem est la marraine.“Sur le terrain, on rencontre malheureusement régulièrement des femmes battues, c’est une cause qui nous touche profondément, en tant que pompier, en tant qu’homme, en tant qu’humain”, confie le bureau de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Pierre.Le calendrier 2022 s’annonce chaud, si l’on se fie aux photos réalisées par Christine Wong, qui sont à y retrouver.Ce sont douze pompiers de la caserne de Saint-Pierre, un par mois, qui ont participé à l’action solidaire en posant torse nu, en studio, une première pour certains. Au tarif unique de 5€, les calendriers sont en vente sur le point de distribution de Carrefour Grand Large, sur les marchés forains ainsi que sur réservation par téléphone