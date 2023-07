Quand les pirates investissent l’espace culturel Sudel Fuma

« Il y a trois siècles, des capitaines forbans de renom ont accosté sur les rivages de l’île Bourbon (La Réunion), en y laissant l’empreinte ardente de leur légende. Ils profitèrent parfois de l’occasion pour débarquer, au gré des circonstances, des dizaines d’hommes d’équipage en quête d’amnistie et de vie honnête. Beaucoup de ces pirates repentis ne partiront plus. Ils se marieront et feront souche dans l’île. Ces forbans contribueront ainsi à son peuplement originel.» Venez découvrir les secrets de la piraterie à travers l’histoire de notre île du 3 août au 3 septembre lors de l’exposition “Les Pirates de l’île Bourbon”.



En parallèle, le vendredi 4 août, vous pourrez participer à deux chasses aux trésors de 9h00 à 11h00 et de 10h00 à midi (uniquement sur réservation au 0262 45 76 41). De plus, le jeudi 10 août, des visites flash de l’exposition auront lieu de 14h30 à 16h30, en compagnie de Philippe DELAYGUES, un auteur spécialiste de la piraterie.



Pour compléter cette exposition, ne manquez pas la conférence gratuite sur le thème des “Pirates de l’Océan Indien”, animée par Charles-MÉZENCE BRISEUL. Cette conférence aura lieu à 16h30 dans la salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville, sur inscription. Et pour ceux qui désirent prolonger l’aventure, un temps d’échange est prévu ensuite sur la place du Débarcadère !



Préparez-vous à vous plonger dans l’univers captivant des pirates et à découvrir les histoires palpitantes qui ont marqué l’histoire de notre île !



Information et réservation : 0262 45 76 41