Quand les nervis du net de Gilbert Annette publient un tract diffamatoire contre Pierrot Dupuy

Il y a quelques années, on aurait imprimé un tract et on l'aurait fait "faner" dans les rues au petit matin par quelques nervis avinés.Nouvelles technologies obligent, maintenant c'est sur les réseaux sociaux que des petites mains "fanent" des insanités via de faux comptes Facebook.Des publications mensongères me concernant sont apparues depuis samedi sur une multitude de pages Facebook, relayées par tout ce qu'il reste de militants au maire de Saint-Denis. J'ai les noms des premiers à avoir partagé le tract et il s'agit des principaux militants de Gilbert Annette et d'Ericka Bareigts, pour la plupart employés communaux.Ils ont publié ce tract partout, même sur certaines pages de petites annonces. Ce que ces nervis de l'ombre cherchent, ce sont des pages avec un maximum d'abonnés, de façon à donner la plus grande audience à leurs insanités.Il s'agit là sans nul doute d'une réponse de Gilbert Annette aux articles que nous avons récemment publiés sur Zinfos sur Philippe Naillet et la SODIAC, sur Mme Mamode et son affaire supposée de faux papiers, et plus récemment sur Papa Diop , un proche de Gilbert Annette employé à la mairie de Saint-Denis malgré son grand âge qui aurait normalement du l'empêcher d'occuper un emploi communal. Interrogée sur ce point précis, la mairie de Saint-Denis ne nous a jamais répondu... Dans ce dernier article, nous évoquions entre autres de drôles de pratiques en cours au Petit marché de Saint-Denis et avions même soupçonné la possible existence d'une mafia ! (voir la liste d'articles à la fin de ce sujet).Comme souvent, ce "tract" est un mélange de vraies et de fausses informations. Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose.Ces insanités ne m'atteignent pas. La preuve? Je publie même ce tract, histoire que chaque lecteur de Zinfos puisse se faire sa propre opinion.Et je vais y répondre point par point.Une façon insidieuse de laisser entendre que nous serions aux ordres de la Région.Faux bien évidemment. Et tous les lecteurs de Zinfos peuvent le vérifier tous les jours en voyant sur le site la multitude d'encarts publicitaires aux origines les plus diverses. Les publicités de la Région ne représentent qu'une infime partie de notre chiffre d'affaires.Cela étant, il se trouve que la Région est un gros investisseur publicitaire et il est donc tout à fait normal qu'elle utilise les services de Zinfos, qui est aujourd'hui le premier site d'information de l'ile et loin en audience devant tous les supports de la presse écrite.A ce sujet, nous nous enorgueillissons de compter parmi nos annonceurs aussi bien la Région que la CINOR, pourtant présidée par un socialiste, que la CIVIS présidée par Michel Fontaine, que les mairies de Ste-Suzanne et du Tampon, ou encore depuis peu la mairie de Saint-Leu. On ne peut pas dire que leurs maires ou présidents soient particulièrement des amis de Didier Robert !Alors oui, c'est vrai, la mairie de Saint-Denis boycotte Zinfos. Une façon sans doute pour son maire, Gilbert Annette, de mettre en pratique son amour de la liberté de la presse.La presse, on ne l'aime que quand elle dit du bien de vous...Animateur vedette, c'est me faire un bien grand honneur. J'ai juste une chronique de 5 minutes tous les matins à 7h et j'ai la faiblesse de croire que si RTL a fait appel à mes services, c'est pour mes compétences et non pas pour de supposés liens d'amitiés politiques.J'en veux pour preuve que je participe aussi tous les mardis midis à un Club de la presse sur Réunion 1ère radio et que je serai très bientôt également le jeudi midi sur Antenne Réunion. Or que je sache, je n'ai aucune amitié politique particulière avec Gora Patel ou Maya Letexier.D'ailleurs, je vais peut-être rassurer Gilbert Annette concernant RTL. Il n'est pas du tout certain que je reprenne du service à la rentrée. Je suis en pleine réflexion à ce sujet.Vous n'en avez probablement pas conscience mais un édito demande entre deux et trois heures de travail. Le temps de chercher le sujet, ce qui est parfois le plus long et le plus difficile, ensuite de le rédiger et enfin de l'enregistrer. Eh oui, car tous les éditos sont enregistrés la veille, dans l'après-midi.Or, ces trois heures de travail sont trois heures en moins que je peux consacrer à la gestion de la société Zinfos et à l'écriture d'articles pour le site.Merci à Gilbert Annette de me donner l'occasion de mettre les pendules à l'heure concernant ce point particulier.Certes Jean-Jacques Morel, qui est un ami, a mis trois ou quatre mille euros, je n'ai plus le chiffre exact en tête, au capital de Zinfos à sa création en septembre 2008. Plus pour aider un ami que dans l'espoir d'engranger des dividendes. La preuve? Zinfos a perdu de l'argent pendant près de 10 ans ! Et n'a survécu que parce-que j'y ai investi toute ma fortune personnelle.J'ai racheté les parts de Jean-Jacques Morel depuis plusieurs années et je suis aujourd'hui actionnaire, avec mes enfants, de plus de 80% du capital de Zinfos.Je ne vois pas très bien ce que cette accusation vient faire là. Gaétan Adam est certes au cabinet de Didier Robert, il a effectivement travaillé à Zinfos, mais pas en tant que directeur commercial et pas aussi longtemps qu'il est dit.Zinfos a été son premier emploi dans la vie et il s'occupait entre autres de notre communication. Rien de répréhensible en tous les cas.J'ai effectivement créé RFM Radio en 1983. Une radio qui, on l'a peut-être oublié, retransmettait à l'époque RTL et rivalisait en audience avec Freedom.Mais cette radio n'appartenait pas à Jacques de Chateauvieux comme il est dit dans le tract, puisqu'elle avait un statut d'association et que j'en étais le président. Par contre, j'ai effectivement passé le relais à François Caillé en 1990, avant de quitter la radio peu après.Effectivement, et je ne m'en suis jamais caché.J'ai été un opposant actif à Michel Tamaya, qui avait pris la suite de Gilbert Annette quand ce dernier avait du abandonner son siège au profit des geôles bien moins confortables de la prison de la rue Juliette Dodu.Là aussi, c'est me faire beaucoup d'honneur...J'ai effectivement collaboré au service communication de la mairie de Saint-Denis à la fin du mandat d'Auguste Legros. Mais je n'en étais absolument pas le directeur.J'y étais entré après avoir officié 5 ans en tant que journaliste au Quotidien.J'étais titulaire de mon poste à la mairie, non pas par copinage mais après avoir passé un concours. Quand Gilbert Annette est entré pour la première fois à la mairie, je l'ai attendu le matin dans le hall avec ma lettre de démission à la main. Il m'avait alors dit, je m'en souviens très bien : "Pourquoi vous ne restez pas Monsieur Dupuy? Vous êtes quelqu'un de compétent et nous pourrions travailler ensemble". Et je lui avais répondu : "Désolé Monsieur le Maire, mais j'ai pour principe de choisir mes patrons".Et c'est là que je me suis consacré entièrement à la présidence de l'association qui gérait la radio RFM.Vous l'aurez noté, j'ai gardé le meilleur pour la fin.Je n'ai bien évidemment jamais édité de sites pornographiques et je mets au défi quiconque d'en apporter la preuve contraire.Par contre, il est vrai que j'ai dirigé un site de minitel rose.Pourquoi? Ce n'est un secret pour personne que les journaux et les radios sont dans la grande majorité des cas largement déficitaires. Ce qui était le cas de RFM à l'époque.C'est dans ce contexte que le gouvernement d'alors avait décidé d'accorder à ces entreprises de presse l'exclusivité de la création et de la gestion des minitels roses, qui rapportaient pas mal d'argent, de façon à les aider à se financer.C'est ainsi que de très nombreux journaux métropolitains ont été propriétaires de sites de minitel rose, avant que ces derniers ne disparaissent, balayés par l'arrivée d'internet.Ce fut aussi le cas de RFM à La Réunion.Et voilà comment naissent les fake news...Si Gilbert Annette et ses nervis du net me ciblent aujourd'hui, c'est que manifestement nos derniers articles ont fait mouche.Car, contrairement aux mensonges contenus dans ce tract, tout ce que nous avons avancé était vrai, appuyé par une multitude de preuves.D'ailleurs, s'il en était autrement, Gilbert Annette aurait porté plainte en diffamation contre Zinfos. Il ne l'a pas fait car il sait que tout ce que nous avons dit était vrai.Alors, en désespoir de cause, il ne reste que les insanités et les mensonges pour essayer de discréditer celui qui dit la vérité.Le maire de Saint-Denis n'avait cependant pas imaginé que j'aurais pu réagir en répondant à ses calomnies. Et le boomerang risque de lui revenir dans la figure.Mais je sais bien que ce n'est pas lui personnellement qui a publié ce tract sur Facebook. Ses connaissances en informatique sont bien trop limitées. Non, ceux qui ont rédigé et mis en forme ces insanités sont des employés communaux qui se croient bien à l'abri derrière l'anonymat du net.Malheureusement pour eux, je les connais. Ca fait un moment qu'ils sévissent sur le net. On m'avait d'ailleurs prévenu de ce qu'ils s'apprêtaient à faire me concernant, preuve de la qualité de mes informateurs à la mairie de Saint-Denis.Et ce sont les mêmes qui étaient à l'origine d'un document tout aussi diffamatoire, également diffusé sur Facebook, contre Didier Robert et certains membres de sa famille. Une plainte pour diffamation avait d'ailleurs été déposée par le président de Région.Pour ma part, je ne déposerai pas plainte. J'ai d'autres outils à ma disposition.Je leur donne simplement rendez-vous très prochainement puisque j'aurai le plaisir de les mettre sous les feux des projecteurs de Zinfos. Ainsi, tout le monde pourra se faire une idée des méthodes de ces voyous du net.