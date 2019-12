Quand les marmailles fabriquent des arbres de Noël

La remise des prix du plus bel arbre de Noël, réalisé en déchets recyclés, va se tenir le mercredi 18 décembre 2019 au jardin de la Liberté. Ce concours récompense les marmailles des associations périscolaires de Saint-Paul.



Trois lauréats recevront des lots dans chacune des catégories. Maternelle, CE1-CE2 et CM1-CM2.



Les mieux classés iront se balader en mer, pourront visiter le Conservatoire botanique de Mascarin (avec une visite et un atelier), le Jardin d’Eden (visite et atelier aussi), ou encore gagner des places de cinéma.



Cette deuxième édition regroupe 34 structures participantes. Soit plus d’une centaine d’enfants, accompagnée des équipes pédagogiques et des animateurs pour ces activités périscolaires. En attendant l’annonce officielle des résultats, le jury ne sait plus où donner de la tête.



Les marmailles rivalisent en effet d’ingéniosité, d’imagination et d’originalité. Les membres du jury affichent leur émerveillement lors des visites pour évaluer les créations des enfants. Le choix des lauréats s’avère très difficile.



Retrouvez ci-dessous quelques unes des œuvres créés par les enfants saint-paulois pendant les visites du jury. Ci-dessous, vous pourrez voir celles des enfants de Villèle et de Grand Fond.