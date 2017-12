Des marionnettes s’exposent jusqu’au 16 décembre à la Maison Serveaux (angle rue Poivre et Chaussée Royale).



Des visites guidées, animées et "complètement fantastiques" sont aussi proposées à 17 heures jusqu’à vendredi et de 11h à 14h samedi.



Tout est gratuit ! Venez nombreux.