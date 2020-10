Quand les intempéries laissent place à un spectacle féérique au Tremblet...

Passionné du Piton de la Fournaise et des paysages magnifiques de notre île, Brandon Becousse a réalisé entre mercredi et jeudi une série de vidéos sur les cascades éphémères du Tremblet. Celles-ci rejoignent directement la mer via les coulées de lave qui ont façonné le relief des lieux ces dernières années.Retrouvez l'ensemble des vidéos de Brandon sur sa chaîne Youtube mais également sur ses comptes Facebook et Instagram