Courrier des lecteurs Quand les enfants de la métropole respirent, les jeunes Réunionnais suffoquent

Par Parents 974 - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 11:53



Les jeunes, les enfants des écoles, sont les seuls en France à garder le masque en cours! L'association Parents974 Mobilisation, présente sur le terrain dans le cadre du traitement des jeunes et des enfants dans la gestion de crise sanitaire, dénonce la situation et la mesure de freinage du Préfet visant encore les plus jeunes, les moins vulnérables au virus.

2 ans pour les collégiens et lycéens, 1 an pour les plus jeunes dès 6 ans qui apprennent masqués auprès de professeurs masqués. Sans regarder les conséquences de cette mesure dont l'utilité n'a pas été prouvée jusque-là.

Des demandes d'aménagement compte tenu des particularités locales ont été refusées (l'exception ne marchant pas dans ce sens), la réalisation d'une étude d'impact en milieu chaud du port du masque pour les enfants a été refusée. Nous regrettons l'absence d'étude d'impact, nous regrettons et déplorons les conséquences physiques, psychologiques et d'apprentissage générées par un port du masque sur des jeunes et enfants sans en connaître l'efficacité réelle. Nous demandons que le masque soit retiré à l'école en extérieur comme en intérieur. Un courrier a été envoyé aux autorités préfecture et rectorat. Nous espérons un relais de la presse locale de cette situation dont nous soulevons l'incohérence et qui fait l'objet d'une forte incompréhension auprès de la population. Lundi 28 mars, la rentrée des classes. Le masque chirurgical est retiré quasiment partout en France, ...ou presque. La Réunion, une terre d'exception !