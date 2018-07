Communiqué "Quand les compétences sont là, pourquoi l’embauche locale n’est pas une priorité ?" Jean-Hugues Ratenon a reçu ce jeudi le collectif des professeurs des écoles pour échanger sur "le refus du rectorat de les intégrer à l'Education Nationale à la Réunion". Voici le communiqué du député à ce sujet :

J’ai reçu ce jeudi matin à ma permanence parlementaire à St Benoit, le Collectif des Professeurs des Ecoles. Au centre des échanges : le refus du Rectorat de les intégrer dans l’Education Nationale à la Réunion.



Ils sont 44 à avoir réussi le concours avec les meilleures notes de France et se voient laisser sur le carreau. Il est inadmissible que des jeunes Réunionnais et leurs parents qui se sont sacrifiés pour les études, et qu’une fois le diplôme obtenu, l’Académie les ignore alors qu’il y a des postes vacants. Pire, des professeurs des écoles de métropole ont été ou vont être recrutés pour « convenance personnelle ».



Je dénonce cette politique d’embauche à l’extérieur alors que des Réunionnais sont qualifiés mais se heurte à un système de recrutement qui pose des questions et soulève des doutes. Pourquoi laisser des Réunionnais au chômage ?



Par ailleurs, ces jeunes ont obtenu leur diplôme avec l’option des langues régionales. Quand on connait que l’éducation commence dès le plus jeune âge et que si des professeurs ne maitrisent pas le créole pour faciliter l’apprentissage du français, il est incompréhensible que la priorité d’embauche soit donnée à des hexagonaux qui auront à peine 3 semaines pour s’adapter à notre environnement social et culturel. Après comment s’étonner du fort taux d’illettrisme à la Réunion.



Je souligne que si nos Réunionnais, qui je le rappelle ont obtenu les meilleures notes de toute la France, ne sont pas embauchés, ils se retrouvent au chômage et perdent le bénéfice de leur concours. Aussi, je demande très officiellement et fermement au Recteur de l’Académie de la Réunion de recruter ces 44 jeunes Réunionnais compétents et motivés.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion N.P Lu 140 fois





Dans la même rubrique : < > "Possible disparition de l'ONF": La direction "dément les rumeurs de certains syndicats" Psychiatrie: "Risque d'amputation dans l'offre de soins à La Réunion"