Quand les cochons deviennent cannibales à cause de leurs conditions de vie

Leurs conditions de vie sont tellement terribles qu'ils en viennent à se manger entre eux. Stressés et confinés, les cochons destinés à produire du jambon de parme en deviennent cannibales.



C'est ce que révèle l'extrait d'un reportage d'Envoyé spécial, intitulé "Jambon de Parme, une vie de cochon !" et diffusé le 4 octobre prochain. Fabriqué exclusivement dans le nord de l’Italie, ce jambon est soumis à un très strict cahier des charges de 83 pages. Sur toutes cette documentation, une seule ligne concerne le bien-être des cochons.



Oreilles mangées et queues coupées



Les journalistes ont suivi deux militants de la cause animale dans une des exploitations pratiquant l'élevage intensif, où le taux de mortalité des porcelets est très élevé, avoisinant les 20%. Sur place, ils découvrent un porcelet à l'oreille à moitié arrachée. Sûrement mangée par ses congénères. Selon l'un des activistes, ce genre de comportement est lié au manque de place, au stress, mais aussi à l'ennui.



Leurs queues sont coupées par les fermiers pour éviter qu'elles ne soient aussi mangées, indique encore le militant. Une pratique que l'Union européenne préconise d'évite, imposant la présence de jouets à mastiquer pour éviter le cannibalisme, rapporte France Info .



Malheureusement, la situation de cette exploitation n'est pas rare, selon les activistes, qui ont souvent vu des animaux entassés, confinés, mal nourris et mal soignés dans les fermes d'élevages qu'ils ont visitées et filmées clandestinement.