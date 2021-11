Courrier des lecteurs Quand le sénateur Dennemont se la joue comme un vieux sage, ça devient comique !

Par Lorenzo Lucas - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 14:49





Surtout quand ce sénateur, grand comique du matin au soir, se la joue comme un vieux sage avec la seule philosophie qu’il répète devant tous les micros qui passent devant lui. En résumé dans sa bouche : « Je suis preneur de tout tant que je sors gagnant sur toute la ligne ».



A toutes ses interviews, il essaie vainement de s’expliquer sur son parcours de transfuge, de droite à gauche de l’échiquier politique locale, pour aujourd’hui être à « En marche » à la botte du parti présidentiel qu’il avait pourtant promis de ne pas rejoindre le soir même de son élection de sénateur, le 24 septembre 2017.

Mais entretemps, comme il l'a réaffirmé dernièrement publiquement, on lui a fait de belles propositions alléchantes qu'il ne pouvait pas refuser. Pas bête le bougre au final ! Faire des concessions, influencé par le lobbing parisien, ça paye et ça offre forcément des privilèges sous les lambris dorés de La République. Le restaurant du sénat est par ailleurs connu pour être la meilleure table de France. Pour terminer, en tant qu'habitant des Avirons, je l'invite surtout à ne pas attendre le bus sénatorial de 2023 et d'aller se reposer un peu. A un âge si avancé, le vieux sage de Michel Dennemont mérite réellement de prendre sa retraite dans son petit jardin et là où il pourra encore continuer à mentir à ses salades flétries ainsi que raconter ailleurs toutes ses sornettes ! Lorenzo Lucas, un citoyen des Avirons qui n'a pas oublié l'œuvre platonique et sidérale du vieux sage, autrefois Ubu roi dans sa commune, et qui est en train de mordre sa queue !