Courrier des lecteurs Quand le pouvoir est aux mains d'une minorité. Ou l'effet pervers de la Démocratie

Oui, j'accuse et en suis navré à la fois.



Voilà un syndicat minoritaire, la CGT, qui fait passer nos dirigeants sous leur joug . Sous le joug, il faut se baisser........!



Voilà un syndicat dont le discours n'a pas varié d'un iota depuis 85 ans, qui ressasse sans arrêt, faute d'exister, les avancées sociales sous le Front Populaire, et qui met la chienlit dans un pays qui n'en a pas besoin. Bien sûr, il est conforté dans ses razzias par un gouvernement aux abois, et impuissant .



Oui, je parle de razzias ! Ces ''gens là" (Brel) coupent sauvagement l'électricité sous le label "coup de poing", mettant en très grande difficulté, en hiver, les EHPAD, nos anciens, encore chez eux, qui ont besoin de chauffage, les nourrissons , les personnes hospitalisées à domicile et sous appareillage médical, nos travailleurs de nuit tel le boulanger.



Ces gens là, la CGT, coupent l'électricité aux radios et télés, occupent les plateaux. A tel point que les chaînes doivent prendre des dispositions sécuritaires ! Et le droit d'expression ? Ils s'en fichent car ils sont les maîtres des horloges faute d'autorité gouvernementale.



Ces voyous cadenassent les ports tels que le Havre, Nantes, Rouen, privant ainsi les DOM de denrées alimentaires.



Ces voyous ont bloqué durant 3 jours les raffineries. Sans carburant, pas de déplacement privé, pas de fret !



Et puis, ces gens là bafouent la République en tentant d'envahir le théâtre des Bouffes du Nord où Macron assistait à un spectacle en couple.



Là, il se sont attaqués à un symbole : celui de la France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le leader maximo !



Mais je n'oublie pas ces profs (hors CGT) qui ont balancé des livres scolaires par dessus la grille d'un établissement d'enseignement, ou qui ont forcé des élèves à piétiner des manuels , alors qu'ils allaient en cours . Certes ces manuels étaient désuets. mais le signe est là !



Ces profs avaient peut-être leurs raisons, mais le LIVRE est un symbole de l'instruction, du savoir, de la culture, de l'apprentissage. Mais quand on sait qu'ils sont majoritairement à gauche ...



En attendant Macron , impuissant devant le souk qu'il a semé, a refilé la patate chaude à Edouard Philippe, qui se dépatouille comme il peut.



Alain NIVET







