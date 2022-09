Courrier des lecteurs Quand le motocross s’invite à Saint-Leu dans un espace remarquable du littoral !

Par Un citoyen désabusé - Publié le Mardi 6 Septembre 2022 à 11:13

Sans bruit ni remous, une activité de motocross s’est installée au sud du Saint Leu du côté de la ravine des sables et à proximité de la célèbre ravine du trou, lieu ô combien symbolique de lutte pour la préservation de l’environnement.

Cette activité totalement illégale prospère en toute impunité sur des terrains qui cumulent les contraintes suivantes : • en zone agricole de protection forte pour partie (Ad), en zone naturelle (N) pour l’essentiel au Plan local d’urbanisme • en zone orange et rouge au plan de prévention des risques naturels (inondations), à proximité immédiate de l’espace classé de la pointe au sel • en espace remarquable du littoral au Schéma d’aménagement régional

En dehors de la moralité de cette activité dans un contexte de réchauffement planétaire et d’une crise écologique sans précédent qui nous pend au nez, ce type d’activité devrait s’installer dans des lieux autorisés par la réglementation.

Malgré cela, cette activité lucrative sans aucune autorisation ne semble choquer personne : en premier lieu la commune sur laquelle se situe cette activité, mais également et surtout les services de l’État dont la DEAL est la première concernée en matière de contentieux de l’urbanisme et la DAF au titre de l’agriculture s’agissant de terres irriguées vouées à la production agricole.



Mais où sont ces administrations si enclines à emmerder le citoyen honnête qui dépose un permis de construire et qui se voit refuser une autorisation pour quelques centimètres de dépassement ou parce que l’architecture ne plaît pas à l’architecte des bâtiments de France qui n’a rien d’autre à faire que montrer qu’il existe, mais qui laissent prospérer des activités illégales et nocives sans broncher ! De plus, non content de polluer et de dénaturer ce secteur protégé, l’exploitant de cette activité arrose intensément sa piste histoire, sans doute, d’y faire pousser des quads ou autres motos à défaut de cannes et de bringelles.

On aimerait que le Maire de cette commune qui s’est battu pour que la carrière de Bois Blanc n’ouvre pas, pour protéger l’environnement de cette zone vierge et remarquable et rare du littoral ouest, mette la même énergie à sanctionner les activités illégales qui prospèrent sur son territoire. À moins de penser que son action était opportuniste et que son engagement « écologique » soit à géométrie variable en fonction d’où souffle le vent…

En conclusion, à la Réunion, le chemin vers la conscience écologique est encore long, la préservation de l’environnement un lointain sujet, et derrière le discours politique de façade, les actions réelles sont rares et non structurelles.