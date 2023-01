Me trouvant actuellement à l’Assemblée Nationale, je prends connaissance depuis cette nuit des problèmes d’inondations à la Réunion et notamment dans ma circonscription de l’Est. Des inondations provoquées par de très fortes pluies toute la nuit dernière.

Les premiers dégâts sont importants tant sur le réseau routier que dans de nombreuses maisons. Fort heureusement, nous ne déplorons pas de blessés.



J’exprime toute ma solidarité à l’ensemble des familles touchées par ces intempéries. Je salue le travail des pompiers dans des conditions très difficiles. Je salue également la réactivité des élus, des services et des employés.



On m’a fait part également de nombreux problèmes d’infiltrations dans les logements sociaux, qui malheureusement ne date pas d’aujourd’hui et souvent dénoncés mais qui ne trouvent pas de solutions. C’est inadmissible.



Je redis aux bailleurs sociaux que ce n’est pas normal. Les gens se battent pour avoir un logement et doivent attendre longtemps pour cela. Le logement qu’ils obtiennent doit être aux normes, vivable ; d’autant plus qu’ils payent des loyers.



La qualité, le confort d’un logement doivent être des priorités.



Quand le logement n’est pas décent, c’est la vie des familles qui est en danger ; que ce soit en terme de santé physique et moral, de l’éducation et de l’épanouissement des enfants ; etc..



La forte demande de logement ne doit pas être le prétexte pour bâcler les règles élémentaires des constructions. Je vais saisir à ce sujet saisir le Préfet à qui je demande également qu’une solidarité nationale s’exprime.



Je souhaite bon courage aux familles touchées par ces inondations.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion