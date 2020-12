A la Une .. Quand le kilo de letchis de La Réunion vaut 25€ ...

Le délice de Noël de La Réunion vaut de l'or en métropole où il se monnaie actuellement dans certaines épiceries fines autour de 25€ le kilo... Petit relevé ce matin de prix ce matin dans une grande ville de l'Est en métropole alors qu'à La Réunion il est possible d'en trouver actuellement autour de 3€... Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Décembre 2020 à 14:47 | Lu 1120 fois

Des letchis à 24,98€ le kilo dans une épicerie fine en ville...

Dans la même ville, 14,90€ le kilo et attention à ce prix là il faut compter avec le poids des branches...