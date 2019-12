Courrier des lecteurs Quand le journal Le Monde tacle nos politiciens...

Le Monde a-t-il la dent dure pour l'Outre-Mer et pour sa population aux nombreux "sans dents "?

Il y a 40 ans et plus, Sainte-Marie Centre avait l'air d'un village semi-urbanisé, mais dortoir uniquement, j'y étais ! Qu-est-ce qu'on entendait pas, du groupuscule de socialos engagés, en ville, sur les terrains de sports et de handball et jusque dans le Collège.



Un seul collège d'ailleurs, relogé sur place dans les murs du vieux Cours complémentaire d'alors, administré lamentablement et sous la coupe d'un Maire Conseiller Général potentat, propriétaire foncier de souche, d'une mentalité post-coloniale !

Depuis, changement de management, Sainte-Marie est en expansion continue, de projets en projets de développement plus riches plus excentriques que jamais, au-dessus des moyens financiers de la Commune, ça c'est sûr. Sainte-Marie pète au-dessus de son trou comme le reste de la Réunion... et ses habitants avec !

En équipements économiques et publics, elle rivalise bien avec sa voisine Saint-Denis à faire envier le Maire voisin, dont les affaires politico-financières concurrencent hautement Ste Marie... Mais pour quels résultats !

Livrer ces deux Communes à une même famille et de même nom, est un pari risqué et une politique de faillite assurée. Ainsi, je lis dans mes cartes, la chronique annoncée de Saint-Denis et de Sainte-Marie. Pour équilibrer économiquement La Réunion, le Pôle Nord-Nord-Est, mérite mieux. Carl Joseph Lu 293 fois







