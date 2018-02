A la Une .. Quand le directeur d'une SEM à la Réunion touche plus qu'un ministre...

La Sodegis, vous connaissez?



Probablement pas, à moins que vous ne soyez un de ses 3.000 locataires. En fait, il s'agit du 3ème bailleur social de la Réunion, après la SIDR et la SHLMR, et spécialisée dans le Grand Sud.



Elle a fêté en 2015 son 25ème anniversaire. Il s'agit d'une SEM, dont l’actionnariat public est notamment constitué de la CASUD, de la commune d’Etang-Salé et de la Région Réunion.



Elle connait quelques difficultés financières et elle était à la recherche d'un nouveau directeur.



Bonne nouvelle, elle vient de le trouver. Il s'agit d'un certain M. Cornu, un métropolitain recruté à... plus de 11.000€ de salaire mensuel. Pour information, un ministre n'en touche qu'un peu moins de 10.000 par mois...



Mais ce n'est pas tout. A ce salaire déjà conséquent, que certains trouveraient scandaleux surtout pour une entreprise en difficultés, viennent s'ajouter :

- 800€ par mois de frais de logement

- 5 billets d'avion par an

- une voiture de fonction

- une carte d'essence

- un GSM

- un ordinateur

- le remboursement de tous ses frais de restaurant

- 7.900€ de frais de déménagement



Son contrat est de 9 mois à compter du 1er avril et il est prévu une augmentation de son salaire en cas de renouvellement, dans l'hypothèse où il aurait réussi à faire repasser les comptes de la société dans le vert.



En général, on connait les recettes pour arriver à ce genre de résultats : ça passe nécessairement par des licenciements...



L'ensemble du personnel est convoqué demain matin pour lui annoncer la bonne nouvelle. Nul doute qu'après avoir lu cet article, ils vont apprécier l'information à sa juste valeur.. Pierrot Dupuy Lu 268 fois





