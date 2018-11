Quand le boomerang leur revient...

Les gilets jaunes, en ce vendredi après midi, prennent de plein fouet le retour du boomerang.



Les gilets jaunes ont été dans l’incapacité de s’entendre devant la préfecture, alors qu’ils y étaient attendus. Incapacité de s’entendre sur leurs revendications et sur leurs représentativité ! Ils ont cru se monter « grands garçons » en organisant un mouvement sans responsable, sans interlocuteur pour les autorités, sans directives claires. Bref, dans le bordel. Ils ont lancé un boomerang qui se voulait, selon eux, légitime, mais qui leur est revenu sur la….. tronche ! Ce soir, comme à Paris demain, la manifestation anarchique et hors contrôle va tourner à l’échec magistral.



A la Réunion, comme à Paris, faute de réel leader, ni d’interlocuteurs fiables, les revendications vont tourner au vinaigre. Ma question : je croyais et soutenais les gilets jaunes, mais devant un tel amateurisme et une telle inconscience et irresponsabilité, je retire mon soutien.



Alain Nivet

Bellepierre.