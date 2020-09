Quand le Royaume de France perd les pétales (de lys)

Ou bien : " y a-t-il une logique" ?



D'abord on nous confine à la maison, pour éviter la propagation du virus COVID 19.

Et puis on nous dé-confine pour cause économique.

Et puis on nous recommande implicitement le confinement à cause des foyers en développement . Zone rouge pblige !



Et là ....., youp la boum, Monsignor Castex, Premier ministre de son état, nous fait comprendre que la famille est le lieu de tous les dangers !

Les Papis et Mamies mis à l'index, ainsi que les "Taties", pour aller chercher les enfants à l'école, ingérence dans la vie des familles !



On infantilise, et on déresponsabilise les parents à tours de bras .



En attendant Nounours nous dit : "Bonne nuit les petits, le gouvernement veille sur vous" !.



C'est la valse à mille temps comme aurait dit Jacques Brel !



On va nous trimballer encore longtemps comme cela ?



Ma question : "alors on fait quoi , si on est confiné à la maison avec la famille" ?