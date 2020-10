A la Une ... Quand le Piton de Crac craque

Sur sa page Facebook, la mairie de Sainte-Rose annonce un immense éboulis sur le Piton de Crac dans la nuit de dimanche à lundi. Une affirmation que conteste l’OVPF, qui affirme que cet éboulis date de plusieurs mois. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 12 Octobre 2020 à 16:50 | Lu 302 fois

C’est sur la page Facebook "Sainte-Rose - Pays des Laves" que la municipalité a présenté le nouveau look du Piton de Crac. Sur sa publication, la mairie déclare que cet éboulis s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi et que le phénomène serait lié à la crise sismique de ces dernières semaines. De son côté, l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise assure que ce n’est pas le cas. Image à l’appui, l’OVPF souligne que cet éboulement est visible depuis plusieurs mois.







