Bien être Quand la santé passe par la fourchette !

L’alimentation joue un rôle primordial sur le bien être, peu importe l'âge du sujet. Notre corps est comme notre voiture : il a besoin d'un carburant adapté pour alimenter son moteur ! Pour un bon fonctionnement de l’organisme, il est nécessaire d’avoir une alimentation saine et équilibrée et ainsi, lui apporter les vitamines et nutriments appropriés. Cela va influer sur la santé, le poids mais surtout nous protéger des maladies, en renforçant notre système immunitaire. Par Chrisy - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 09:31

Que faut-il privilégier et éviter? Les légumes, les légumineuses, les produits laitiers, les poissons, les œufs, la viande maigre sont nos alliés en revanche il convient d'éviter les viandes grasses, les matières grasses, le sucre.



Évitez les aliments transformés. Notre île regorge de vitamines à l’état pur, alors profitons-en !

Légumes, fruits et laitages

Déjà qu'on se la dise: vos apports journaliers dépendent de votre activité physique.

Il est conseillé de consommer 3 portions de légumes et 2 portions de fruits par jour, 2 ou 3 portions de laitage par jour (lait, yaourt, fromage blanc, faisselle, fromage ou boisson végétale enrichie en calcium).



Une assiette bien répartie, ce serait : deux tiers voire la moitié de légumes, un quart ou un tiers de féculents et une petite portion de protéines. Il est recommandé de varier les sources de protéines en alternant la viande, le poisson, les œufs et éventuellement les produits à base de soja.

Et bien évidemment, consommer de l’eau à volonté ! (1,5l d’eau minimum/jour)



Enfin, stop aux idées reçues : manger sainement, c’est aussi se faire plaisir...Alors succombez de temps à autre à votre péché mignon, en quantité raisonnable !



