Quand la pub nous prend pour des zoizos zoreils !

Pour ceux qui ont connu Daniel Vabois , prof ,musicien et humoriste péï, "Zoizos zoreils" est la traduction du " Le corbeau et le renard" de Jean de La Fontaine.



Une publicité actuellement en boucle, sur nos chaînes, et qui prend- à mon sens , les consommateurs, pour des demeurés.



Je décris : le possesseur d'un véhicule électrique au nom dont aucun parent de voudrait pour son enfant, d'une marque au losange faisant la une d'un scandale Franco/japonais, fait les frais d'un message abracadabrantesque !



J'explique :

Le boug va devoir recharger ses batteries......

D'abord, il doit posséder la carte des bornes de recharges !

Ensuite il s'y rend ...... Jusque là tout va bien. Et la pub vous dit qu'il suffira d'une 1/2 heure d'attente pour recharger vos batteries qui vont vous permettre de réaliser 150 Km. Pendant le temps de recharge, vous pourrez vous goinfrer d'un sandwich ! C'est un peu pauvre comme message.



Mais, me faisant l'avocat du diable, notre conducteur assoiffé d'énergie noble; se présente devant deux ou trois bornes déjà occupées, et avec plusieurs voitures en attente ! ! !



Et bien il devra patienter plusieurs fois 30 minutes, et s'engouffrer plusieurs sandwichs et cafés !



Hormis la perte de temps, la faible autonomie autorisée après recharge, il devra recommencer l'opération dans 150 Km ! Récompense suprème !



Bravo, messieurs les communicants publicistes, vous nous avez donné là, l'envie de continuer à consommer gas oil et autres essences !