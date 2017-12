Quand la misère disparait par enchantement...

Un homme meurt et le pays entier retient son souffle ou s’épanche à longueur de journées.



C’est à celui qui chantera la petite phrase qu’il affectionne, à celui qui clamera son amour éternel…..Oui cette débauche de douleurs, de souvenirs correspond bien à la nature et au personnage.



Chaque douleur est respectable et doit pouvoir s’exprimer.



Cependant quand tout cela est orchestré par les instances supérieures, la presse, on ne peut que se demander mais que se passe-t -il donc?



Hier les caisses étaient vides et on racle les fonds de poches de ceux qui n’ont déjà plus rien. Et là, plus de problème d’argent tout d’un coup. C’est l’escalade vers le grandiose, l’exubérance, les heures sups.. ; qu’importe ! Tout le monde est consentant, participant, mais on viderait encore ses poches pour celui qu’on aime si fort !



On s’active sur internet pour trouver un billet d’avion, un hôtel à St Bart. Oubliée la misère, le froid, quand on aime on ne compte pas n’est-ce pas ?



Et dans les rues avoisinantes, dans tout le pays, ceux qui meurent de froid, de solitude, tous les jours voient ce déploiement à deux pas de leur misère qu’on ne regarde plus.



Ils doivent se demander : "A quand un dixième de ce on vous aime pour nous ? A quand un élan aussi fervent et généreux envers nous ?"



Jamais les expressions "on ne prête qu’aux riches" et "en France on aime les mauvais garçons" n’auront été aussi vraies.